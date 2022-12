Rimossi e sequestrati 26 verricelli abusivi sul litorale tra Patti e Mongiove - Tempostretto

Il proprietario denunciato per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo

I militari della Guardia Costiera di Patti Marina e del Comando Carabinieri di Patti hanno accertato la presenza di 26 verricelli abusivamente posizionati nel tratto di arenile tra Mongiove e Patti Marina.

Con la collaborazione del Comune di Patti, tutte le installazioni abusive sono state rimosse e sequestrate, mentre l’attività di indagine ha consentito di individuare un proprietario, che è stato denunciato.

Il sequestro dei beni è stato eseguito al fine di impedire il perpetrarsi del reato di occupazione abusiva su pubblico suolo demaniale marittimo, nonché ai fini probatori di quanto accertato. I beni, il cui sequestro è stato convalidato da parte dell’Autorità Giudiziaria, sono stati consegnati in custodia al Comune di Patti.

L’intervento si è reso necessario per rendere nuovamente fruibili le zone di demanio marittimo illegalmente occupate ed anche per evitare che i verricelli costituissero un pericolo per l’incolumità delle persone che si fossero trovate a transitare nelle immediate vicinanze.