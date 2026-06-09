 Rinascita Messina: "No alla demolizione della 'tarigghia' di Piazza Cairoli, si faccia un concorso di idee"

Rinascita Messina: “No alla demolizione della ‘tarigghia’ di Piazza Cairoli, si faccia un concorso di idee”

Gianluca Santisi

Rinascita Messina: “No alla demolizione della ‘tarigghia’ di Piazza Cairoli, si faccia un concorso di idee”

martedì 09 Giugno 2026 - 18:23

Il movimento civico chiede all'Amministrazione comunale un approccio diverso per valorizzare la struttura

Rinascita Messina dice “no” alla demolizione della griglia di Piazza Cairoli e propone un concorso di progettazione per restituirla alla città in una nuova veste.

“L’Amministrazione Comunale – spiega il movimento civico – intende procedere alla demolizione della griglia metallica, conosciuta dai cittadini come “a tarigghia”, l’imponente struttura architettonica situata al centro di Piazza Cairoli. Da anni considerata da molti un elemento divisorio e oggetto di acceso dibattito cittadino, la struttura è stata inserita tra gli interventi previsti nel programma di riqualificazione della linea tranviaria, che ne prevede la definitiva rimozione”.

Il movimento civico “Rinascita Messina” propone invece un approccio diverso: indire un concorso di progettazione per selezionare la migliore proposta capace di restituire una nuova veste e una nuova funzionalità a questa opera. “Un intervento che consentirebbe – sottolinea “Rinascita Messina – di valorizzare una struttura che, per le sue caratteristiche architettoniche e per il ruolo che ha assunto nel tempo nel dibattito pubblico, merita di essere recuperata e reinterpretata, anziché demolita”.

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