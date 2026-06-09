Rinascita Messina: “No alla demolizione della ‘tarigghia’ di Piazza Cairoli, si faccia un concorso di idee”

Il movimento civico chiede all'Amministrazione comunale un approccio diverso per valorizzare la struttura

Rinascita Messina dice “no” alla demolizione della griglia di Piazza Cairoli e propone un concorso di progettazione per restituirla alla città in una nuova veste.

“L’Amministrazione Comunale – spiega il movimento civico – intende procedere alla demolizione della griglia metallica, conosciuta dai cittadini come “a tarigghia”, l’imponente struttura architettonica situata al centro di Piazza Cairoli. Da anni considerata da molti un elemento divisorio e oggetto di acceso dibattito cittadino, la struttura è stata inserita tra gli interventi previsti nel programma di riqualificazione della linea tranviaria, che ne prevede la definitiva rimozione”.

Il movimento civico “Rinascita Messina” propone invece un approccio diverso: indire un concorso di progettazione per selezionare la migliore proposta capace di restituire una nuova veste e una nuova funzionalità a questa opera. “Un intervento che consentirebbe – sottolinea “Rinascita Messina – di valorizzare una struttura che, per le sue caratteristiche architettoniche e per il ruolo che ha assunto nel tempo nel dibattito pubblico, merita di essere recuperata e reinterpretata, anziché demolita”.

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