Ringo, la spiaggia in concessione al Comune: via le barche e poi i lavori - Tempostretto

Dal 22 maggio la pulizia dell'intera area, docce e giochi in vista dei bagni estivi grazie alla sinergia con l'Autorità di sistema portuale dello Stretto

MESSINA – L’area centrale di fronte alla chiesa del Ringo viene data in concessione al Comune dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto. E, tra pochi giorni, comincerà a cambiare forma in vista dell’estate, dopo il sì alla balneazione. Si partirà con lo spostamento delle barche. L’area dalla chiesa a una farmacia sarà quella cruciale ma ci si prenderà cura dell’intero lungomare Belfiore, che verrà bonificato e derattizzato per permettere ai bagnanti di potere utilizzare al meglio la spiaggia. A destra e a sinistra saranno, invece sistemate le barche.

Dal 22 maggio i lavori

Ma c’è di più, perché dal 22 maggio, non appena verranno spostate definitivamente le barche dei pescatori, partiranno alcuni lavori che cambieranno volto alla zona. Saranno predisposte le docce, ad esempio, oltre alle pedane per facilitare l’arrivo in spiaggia. Poi sarà sistemata la ringhiera del lungomare Belfiore e infine l’area giochi, che sarà sistemata e ripulita. L’intervento degli assessori Caminiti e Minutoli, che hanno interloquito con il presidente Mega e l’Autorità di sistema portuale dello Stretto, è stato in tal senso decisivo. Così come “la sinergia istituzionale, davvero inedita, che si è creata”, sottolinea Raffaele Verso, presidente della V Municipalità, anche lui presente al sopralluogo, superata la polemica di alcuni giorni fa.

L’obiettivo, però, non è soltanto quello di ridare nuova vita alla spiaggia del Ringo. Caminiti, dopo il proficuo confronto con l’Adsp dello Stretto, punta anche a concessioni demaniali, in un futuro prossimo. In ballo altre tre zone, intanto, che potranno ricevere il via libera per la balneabilità, se sarà completato l’iter. Via libera grazie alle operazioni di bonifica di torrenti che sono in corso.

Mette in risalto l’assessore Francesco Caminiti: “Servirà attendere il lungo iter dei pareri ambientali da ricevere dalla Regione, invece, per i progetti Pudm (Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime) e porti. Progetti importanti e che consentiranno di avere aree da destinare al ricovero di natanti” . Bisognerà attendere dunque l’approvazione e, successivamente, organizzare i ricoveri per le barche, liberando le spiagge, fa sapere l’assessore.

