Rione G, Pazzano e La Strada restano in attesa di risposte concrete - Tempostretto

Una situazione di degrado e un progetto di riqualificazione del quartiere che, malgrado le rassicurazioni, almeno fin qui rimane "a data da destinarsi"

REGGIO CALABRIA – La Strada attende risposte concrete sul Rione G e il degrado che lo attanaglia.

«Con la nostra interpellanza abbiamo sollevato pubblicamente la questione – evidenzia il consigliere comunale ed ex candidato alla sindacatura Saverio Pazzano -: cosa intende fare l’Amministrazione Comunale per questo quartiere che versa in stato di abbandono e per cui il progetto di riqualificazione resta appeso a data da destinarsi?».

Giusto nell’ultimo Consiglio comunale, il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ha comunicato che entro questa settimana riceverà un gruppo di residenti del quartiere per dare chiarimenti. In questo momento, però, è piena emergenza; di qui il rinnovato invito del movimento affinché l’Amministrazione la affronti al più presto. «Da parte nostra – proseguono Pazzano & compagnia – continueremo a seguire la vicenda con la consueta perseveranza, senza affidarci alle dichiarazioni, ma in attesa di fatti concreti che migliorino le condizioni di chi abita il Rione G».

