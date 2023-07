Ripartono le cremazioni al Gran Camposanto, "misure di sicurezza ancora più rigorose" - Tempostretto

L'annuncio del nuovo gestore del servizio dopo lo stop di febbraio

MESSINA – Il tempio crematorio del Comune di Messina ha riavviato la sua attività grazie all’azione sinergica con l’amministrazione comunale. Ad annunciarlo è il gruppo Altair Funecap Italia. Dopo alcuni mesi di fermo dovuti al cambio di conduttore, i forni crematori installati nel il cimitero monumentale di Messina hanno ripreso a funzionare in piena efficienza. Il servizio di fatto era sospeso dallo scorso mese di febbraio, quando era stato affidato alla nuova azienda con sede a Bologna.

“Abbiamo voluto introdurre misure di sicurezza ancor più rigorose, garantendo il massimo della serenità durante il difficile percorso della cremazione ed offrendo alle agenzie di onoranze funebri il miglior servizio possibile”, con queste parole i dirigenti del gruppo hanno commentato il riavvio delle attività dell’impianto. E aggiungono: “Stiamo investendo nella formazione del personale impiegato al fine di garantire un supporto ancora più competente e professionale ai familiari del defunto in questo momento tanto delicato”.

Il nuovo team di gestione nasce prendendo il meglio dell’esperienza acquisita negli ultimi anni dal personale locale ed aggiungendo le professionalità di Altair derivanti dalla consolidata esperienza nel settore come gruppo panaeuropeo. “L’obiettivo in qualità di nuovi conduttori del tempio crematorio è quello di diventare un punto di riferimento solido per tutti coloro che devono affrontare il difficile momento della cremazione di un caro, offrendo un servizio di alta qualità nell’ambito delle regole e delle modalità gestionali stabilite dal Comune di Messina”, concludono i dirigenti del gruppo.

