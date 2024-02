Riqualificazione del lungomare di Roccalumera, al via i lavori di ripristino del manto stradale

L'ufficio tecnico del Comune coordina i lavori: "Massima cura di ogni dettaglio per una litoranea sicura e funzionale"

ROCCALUMERA – Con un’intensa giornata di attività e controllo, sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale lungo tutto il lungomare interessato dalla realizzazione della linea elettrica per il raddoppio ferroviario. Il sindaco, Giusepe Lombardo, accompagnato dal tecnico del Comune, ha effettuato un sopralluogo per verificare di persona l’avvio dei lavori e l’assoluto rispetto di elevati standard di qualità e sicurezza. La sua presenza testimonia l’importanza attribuita all’intervento, fondamentale per la cittadinanza.

L’obiettivo primario è quello di garantire la massima cura di ogni dettaglio, conciliando le esigenze della comunità con le normative vigenti. L’ufficio tecnico del Comune assumerà il ruolo di punto di riferimento per il coordinamento e il controllo dei lavori, mentre il sindaco continuerà a monitorare costantemente l’avanzamento del progetto, offrendo il suo supporto.

Il ripristino del manto stradale rappresenta un tassello fondamentale per la riqualificazione del lungomare, restituendo alla cittadinanza un tratto urbano sicuro e funzionale. Il Comune, con il suo impegno costante, si impegna a realizzare un intervento di alta qualità che valorizzi il lungomare e ne migliori la fruibilità.