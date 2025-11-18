Risanamento. Il 24 novembre la consegna dei lavori di costruzione di 60 case a Fondo Basile

Entro fine anno, invece, l’obiettivo è di aprire il cantiere per altre 44 case a Fondo Saccà

È stata fissata al 24 novembre la consegna dei lavori che daranno il via alla costruzione di 60 case popolari a Fondo Basile/De Pasquale, a Giostra. Le baracche erano state demolite nel 2009, poi tutto era rimasto fermo fino all’avvio (e alla conclusione) dei lavori di bonifica dalle sostanze inquinanti. Saranno case ecologiche e ci sarà anche uno spazio verde per le famiglie.

Altro obiettivo importante è l’avvio del cantiere per la realizzazione di 44 case a Fondo Saccà entro la fine dell’anno. Anche qui, a Maregrosso, si è proceduto con la bonifica del sottosuolo, dove erano state trovate tracce di inquinanti.

Le riqualificazioni in corso e le demolizioni

Sono in corso, intanto, le opere di riqualificazione in via delle Mura, Salita Tremonti e in via Macello Vecchio, zone in cui si mira a restituire alla città spazi urbani e di valore storico. In particolare, in via Macello Vecchio, dove in passato sorgeva una baraccopoli adiacente alle Mura di Carlo V, è prevista la creazione di un’area pedonale attrezzata e di un anfiteatro.

In quattro ambiti (Largo Diogene, rione Ariella, via Taormina e Fondo Saccà), le ruspe stanno demolendo le vecchie strutture o sono impegnate nelle bonifiche dei siti. In altri quattro ambiti lo sbaraccamento è stato ultimato e si sta procedendo con la consegna delle aree al Comune per la riqualificazione successiva. In altri sette ambiti l’Agenzia per il Risanamento (ArisMe) sta definendo le graduatorie per l’assegnazione delle nuove case. Parallelamente, si sta provvedendo alle fasi di censimento nelle aree non ancora concluse.

Già individuati, poi, gli ambiti nei quali si potrà procedere con le demolizioni delle baracche dopo che le famiglie avranno ricevuto l’assegnazione dei nuovi alloggi.

Infine gli uffici commissariali stanno operando anche per progetti di valorizzazione urbana e storica, come quelli che riguardano il Parco Magnolia e l’anfiteatro di Camaro Sant’Antonio, oltre al restauro di una baracca storica all’Annunziata.

