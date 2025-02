Risanamento, a Camaro Sottomontagna proseguono le demolizioni

A Messina si procede con la bonifica e pulizia dell'area. 43 baracche faranno posto a un parco urbano, alla fine dei lavori

MESSINA – “Il mese di dicembre si è concluso con la consegna dei lavori di demolizione delle baracche sotto il ponte delle ferrovie a Camaro Sottomontagna. Il mese di gennaio si è chiuso con il rispetto del cronoprogramma. Proseguono gli interventi di demolizione, bonifica e pulizia dell’area. A fine lavori, saranno demolite 43 baracche per far posto ad un parco urbano da realizzare con i fondi Pinqua”. A comunicarlo è la pagina Facebook del commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina. Il commissario è il presidente della Regione siciliana Renato Schifani e il sub commissario Marcello Scurria.

“Almeno altri 200 milioni per completare il risanamento”

Serviranno almeno altri 200 milioni per cancellare fino all’ultime delle 80 baraccopoli. Ma soprattutto ci vorrà molto più tempo. “Ci auguriamo che la struttura commissariale venga prorogata per completare il lavoro”, dichiara il sub commissario al Risanamento Scurria. Al momento, infatti, la sua nomina ha durata fino a dicembre del 2025. Non si sbilancia sulle tempistiche Scurria: “Il tempo è una variabile che non possiamo prevedere. Chi fa delle promesse non dico che prende in giro le persone ma sicuramente crea delle aspettative”.

