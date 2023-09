Risanamento a Messina, l'obiettivo è intercettare altri 150 milioni di euro - Tempostretto

Mondello, Siracusano e Scurria oggi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Un incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allo scopo di reperire nuove risorse per il risanamento di Messina. Al confronto con i tecnici ministeriali hanno partecipato Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, il subcommissario per il Risanamento delle baraccopoli di Messina, Marcello Scurria, e il il vicesindaco della città dello Stretto, Salvatore Mondello. L’incontro era finalizzato alla possibilità di utilizzare i fondi “PINQuA” – il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – per le ulteriori operazioni di sbaraccamento e per le nuove assegnazione delle case ai messinesi che vivono ancora nelle baracche.

“Il confronto con i tecnici del ministero è stato utile e positivo – ha dichiarato Siracusano -. Grazie ad una norma inserita dal governo nel decreto Milleproroghe si potrebbero aggiungere ai 100 milioni di euro già stanziati per il risanamento, i 150 milioni di euro ottenuti da Messina proprio attraverso il PINQuA. Lavoriamo per rendere realtà questa possibilità”.

Mondello, Siracusano e Scurria

