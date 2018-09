Approvata la graduatoria degli assegnatari per le case dell'Annunziata: eccola

Approvata in giunta anche la GRADUATORIA DEFINITIVA delle famiglie assegnatarie dei 35 alloggi (tra Annunziata e via delle Mura). In questo caso il trasferimento avrà tempi diversi rispetto a Camaro Sotto Montagna e si prevede entro un mese, un mese e mezzo. La necessità di procedere celermente anche per la consegna di queste case sarà al centro della conferenza dei servizi di lunedì a Palazzo Zanca, in modo da poter ottenere gli allacci Amam ed Enel e la relativa certificazione di abitabilità

GRADUATORIA ANNUNZIATA

1-Scotece Anna

2-Paratore Giuseppe

3-Lo Presti Giuseppe

4-Bertone Salvatore

5-Bonasera Filippo

6-Vinci Francesco

7-Santoro Maria Rita

8-Giaimo Francesco

9-Bonasera Giovanni

10-Bonasera Giuseppe

11-Stracuzzi Carmela

12-Sulfaro Giuseppina

13-Lisa Salvatore

14-Rizzotto Vittorio

15-Molonia Giuseppe

16-Sulfaro Pasqua

17-Giaimo Giovanni

18-Stracuzzi Letterio

19-Pannuccio Antonio

19-Spadaro Marcello

20-Lo Presti Maria

21-Mento Giuseppe

22-Sulfaro Salvatore

Via delle Mura-via Marcello Vecchio

1-Di Dio Giacomo

2-Andronico Maria Francesca

3-Ingemi Angela

4-Bottari Maria

5-Bottari Letterio

6-Andronico Orazio

7-Campanella Salvatore

8-La Monica Giovanni

9-Squadrito Maria

10-Frisone Santina

11-Orlando Giuseppe

12-Bottari Stellario

12-Andronico Michele