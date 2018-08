Baracche. Salvini: "Il Ministero sarà alleato del sindaco De Luca". VIDEO

"C'ero stato e ci tornerò perché vivere in quelle condizioni non è da paese civile nel 2018. Il sindaco De Luca trova nel Ministero dell'Interno un alleato in un'opera di sgombero, di dignità e di sistemazione di vivere civile in una città italiana. Vivere in mezzo ai topi non è possibile". Così il vicepremier Matteo Salvini dopo aver parlato col sindaco Cateno De Luca del problema risanamento a Messina.