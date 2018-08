Baracche. Il sindaco De Luca invita il vicepremier Salvini a Messina

Martedì 14 agosto il vicepremier Matteo Salvini sarà a Furci Siculo per incontrare il sindaco, Matteo Francilia, neo coordinatore provinciale della Lega. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, coglie l'occasione per invitare Salvini a Messina, "nel lebbrosario delle baracche", dopo aver chiesto lo stato di emergenza e disposto, entro il 31 ottobre, lo sgombero delle duemila famiglie che vivono in baracca "in condizioni di vita di gran lunga al di sotto degli standard minimi di igiene e sicurezza".

"So bene che essendo italiani non sono visibili come i tanti migranti che cercano e trovano rifugio in Italia - dice De Luca -. A loro nessuno ha mai garantito 40 euro al giorno per il vitto e per un tetto o, meglio, una stanza di albergo".

"Se resisterà al caldo asfissiante ed insopportabile ed olezzi malsani dell’ambiente come l’evaporazione dell’eternit - prosegue il sindaco - potrà degustare in una di queste baracche la vera granita siciliana, quella che da secoli è preparata a Messina. Venga ministro, venga a vedere con i suoi occhi. Sono sicuro che, dopo aver constatato la gravissima situazione di degrado, diventerà il nostro migliore 'alleato' per rappresentare nel Consiglio dei Ministri che a Messina esiste un’emergenza che, per troppo tempo, è stata colpevolmente sottovalutata".