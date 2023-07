Risanamento, case a "23 persone fragilissime" - Tempostretto

Il presidente di Arisme Vincenzo La Cava in commissione spiega: "Saranno date la prossima settimana. Graduatoria con sorteggio sui dati forniti dall'Asp"

MESSINA – “La prossima settimana daremo le case a 23 soggetti fragilissimi”. Questo è in sintesi quanto annunciato dal presidente di Arisme Vincenzo La Cava, che rimarca il ruolo dell’agenzia nella fase attuale del risanamento e spiega cosa sarà fatto a breve durante la commissione al Risanamento presieduta dal consigliere Giuseppe Busà.

La Cava: “23 soggetti fragilissimi avranno la casa”

La Cava all’aula dichiara: “L’agenzia Arisme sta portando avanti un lavoro incessante e siamo riusciti a censire 23 soggetti fragili. Direi fragilissimi. Così la prossima settimana daremo le case. Sostanzialmente il commissario ci ha dato l’elenco che è fornito dall’Asp, che ci dà i dati. A breve inizierà un altro censimenti di soggetti fragili. Parliamo di persone le cui condizioni di vita sono molto precarie. La scorsa settimana abbiamo disposto la graduatoria attraverso un sorteggio alla presenza del notaio Torre, del sub-commissario e di me stesso. In questo caso erano tutti allo stesso livello, per questo abbiamo utilizzato il sorteggio”. E prosegue: “L’assegnazione è data grazie alla graduatoria. E ho dato mandato agli uffici di pagare i traslochi verso le nuove case. Tutte le spese di trasporto saranno a carico dell’agenzia”.

I passi successivi

“I criteri vengono individuati dall’Asp – sottolinea il presidente – quindi per poter rientrare bisogna recarsi all’azienda sanitaria e portare la documentazione richiesta. Noi riceviamo poi i dati. Partiremo col secondo censimento, con i vigili urbani che si recheranno per verificare se in queste baracche i soggetti ci vivono ancora. Capita che qualcuno sia deceduto o se sono stati trasportati in strutture”. La Cava poi spiega: “In proporzione al reddito il contratto di locazione va da 52 a 208 euro mensili”. Dopo “ci saranno anche il censimento a Camaro, la conclusione delle demolizioni a Camaro sotto montagna e via Catanoso e l’ulteriore censimento sui dati Asp. Poi provvederemo al bando per l’acquisto per gli immobili, che Arisme stesso potrà acquistare dalle agenzie come fosse un privato”.

