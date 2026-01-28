Risanamento e stop alle baraccopoli, tavolo tecnico all’Iacp

In programma domani a Messina un confronto fra il presidente Picciolo, Arismè e il sub commissario Trovato. "Servono più risorse economiche"

MESSINA – “L’obiettivo è quello di affrontare affrontare in maniera coordinata le principali criticità legate al risanamento urbano della città di Messina. Al centro del tavolo vi saranno, in particolare, i temi dell’acquisto e della ristrutturazione degli alloggi, oltre alla necessità di costruire una sinergia operativa stabile tra i diversi soggetti coinvolti nel processo”. Così Iacp Messina, Istituto autonomo case popolare, annuncia l’avvio di un tavolo tecnico per “rafforzare la sinergia sul risanamento urbano e il superamento delle baraccopoli”. A margine della seduta del Consiglio di amministrazione dell’Iacp, in programma per domani pomeriggio, partirà il tavolo tecnico promosso dal presidente Beppe Picciolo. All’incontro prenderanno parte i vertici di Arismè, rappresentati dal presidente Fabrizio Gemelli, e il sub commissario per l’emergenza baraccopoli Santino Trovato.

“Servono più risorse economiche con nuovi alloggi, fondamentale il confronto con il commissario Schifani”

“Il confronto rappresenta un primo, significativo momento di dialogo istituzionale finalizzato alla definizione di una nuova organizzazione tecnica condivisa”, viene spiegato. «Siamo certi – dichiara il presidente Picciolo – che la presenza di un organo politico alla guida dell’Istituto rappresenti un elemento strategico per rafforzare l’interlocuzione con il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in qualità di commissario per il Risanamento, al fine di ottenere una maggiore disponibilità di risorse economiche. Tali risorse risultano fondamentali per completare, per quanto di competenza dell’Iacp, le azioni strutturali di risanamento e per accelerare le operazioni di sbaraccamento, attraverso la realizzazione di nuovi alloggi “volano”, indispensabili per consentire al sub commissario di intervenire con maggiore rapidità nelle aree ancora interessate dalla presenza di baraccopoli”.

L’Iacp di Messina “esprime piena fiducia nel fatto che questo tavolo tecnico possa rappresentare l’avvio di una collaborazione strutturata, concreta e continuativa, capace di produrre risultati tangibili per la città e per le comunità coinvolte, al di là di ogni appartenenza politica”.

