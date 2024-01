Risanamento Messina, Siracusano: “Proroga fino al 2025 per il commissario”

La sottosegretaria: "Andremo avanti con le operazioni di demolizione. Sto lavorando al decreto Milleproroghe per garantire la continuità"

MESSINA – “La demolizione delle baracche di Camaro Sottomontagna è un altro grande passo in avanti verso il risanamento nelle aree più disagiate della città di Messina”. Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, commenta le operazioni di stamattina e annuncia: “Andremo avanti con queste operazioni, perché l’obiettivo primario è quello di aiutare tutti senza lasciare indietro nessuno. Proprio per questa ragione sto lavorando al decreto Milleproroghe, con un emendamento, affinché ci sia un’ulteriore proroga al commissariamento anche per tutto il 2025”.

Di fatto, 2024 e 2025, vedranno così, con commissario per l’emergenza risanamento il presidente della Regione siciliana Schifani, la continuazione dell’impegno del sub commissario Marcello Scurria. Aggiunge la sottosegretaria: “Negli ultimi anni abbiamo fatto molta strada, raggiungendo traguardi inimmaginabili solo qualche tempo fa, portando risorse e soluzioni per risolvere il dramma delle baraccopoli peloritane. Uno scempio lungo più di un secolo. Tante famiglie che hanno vissuto una vita nel degrado e in condizioni igienico-sanitarie da terzo mondo hanno già avuto o avranno presto una sistemazione adeguata, per guardare al futuro con più ottimismo”.

Conclude la deputata messinese: “Ringrazio il presidente della Regione siciliana e commissario per l’emergenza risanamento, Renato Schifani, e il suo sub commissario Marcello Scurria, per il prezioso e positivo lavoro svolto”.

