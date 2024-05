La Jsl Women non sfrutta le occasioni, sconfitta a Marsala

Le lilibetane si impongono con una rete per tempo, a secco le neroverdi. Domenica la sfida alla capolista Siracusa che chiude la stagione

BROLO – Una buona prestazione non è bastata alla Junior Sport Lab Women per fare punti sul campo del Marsala, che si è imposto per 2 a 0 nella 9ª giornata della Poule Promozione di Eccellenza di calcio femminile. La partita metteva in palio il terzo gradino del podio “virtuale”, poiché le squadre erano distanziate, alla vigilia, di due lunghezze. Domenica è in programma il match Jsl Women-Siracusa, che chiuderà la stagione agonistica della formazione tirrenica.

Marsala – Jsl Women 2-0

Lilibetane subito in vantaggio grazie al gol di Termine, che, lasciata sola in area su calcio d’angolo, insacca comodamente la sfera da posizione ravvicinata. La bella reazione delle neroverdi non si concretizza, poiché i tentativi di Jacqueline Bilardi e Denise Merlino peccano della necessaria mira. Merlino, su assist di Ylenia Cicirello, calcia a lato praticamente un “rigore in movimento”. Poi è Cicirello a rendersi pericolosa, ma un’avversaria salva nei pressi della linea.

Nella ripresa, le ospiti danno continuità al gioco espresso nella prima frazione, collezionano buone opportunità, senza, però, mai finalizzarle per troppa precipitazione nel dettare l’ultimo passaggio e nelle risolutive conclusioni. La difesa viene infilata, invece, da una repentina verticalizzazione, che Bernardini traduce nella rete del raddoppio. Anche gli assalti finali della Jsl non sortiscono l’effetto sperato.

Risultati: Siracusa-Giovanile Rocca 1-0; CR Scicli-SSD Unime 3-2; Marsala-JSL Women 2-0.

Classifica: Giovanile Rocca e Siracusa 22; Marsala 12; JSL Women 11; CR Scicli 6; SSD Unime 3.

Prossimo turno: Giovanile Rocca-CR Scicli; JSL Women-Siracusa e SSD Unime-Marsala.

