Risanamento. Ok alla graduatoria per 7 famiglie di via Alessi e largo Diogene

Marco Ipsale

Risanamento. Ok alla graduatoria per 7 famiglie di via Alessi e largo Diogene

giovedì 27 Novembre 2025 - 08:00

Potranno ottenere una casa popolare a Messina

MESSINA – A.ris.Mé. ha approvato la graduatoria definitiva delle sette famiglie residenti nell’ambito di risanamento denominato Via Alessi / Largo Diogene, Area 23. Potranno ottenere una casa popolare, poi la demolizione delle baracche.

L’approvazione e la pubblicazione della graduatoria definitiva concludono la fase istruttoria relativa all’individuazione degli assegnatari. Il prossimo passo operativo sarà l’avvio delle procedure di assegnazione delle case popolari e il successivo trasferimento delle famiglie, che permetterà l’inizio immediato delle operazioni di demolizione.

La Determinazione di A.ris.Mé. sulle sette famiglie tocca un ambito di risanamento (Area 23) dove le ruspe hanno già operato intensamente. La prima fase di demolizioni a Largo Diogene è stata completata e le sette famiglie inserite in graduatoria rappresentano il residuo abitativo della vicina Via Gaetano Alessi, la porzione dell’ambito che confina con l’area già liberata. Il ricollocamento di queste ultime famiglie in alloggi popolari è l’ultimo passaggio necessario per poter estendere le demolizioni anche alle baracche ancora in piedi in Via Alessi, consentendo così la completa bonifica e la restituzione dell’intera Area 23 alla città.

