Procede l'iter per gli alloggi di Camaro e Matteotti. Capacity: 6 nuove firme

Tra passaggi burocratici e lentezze che con i poteri speciali potrebbero essere superate, va avanti l’operazione risanamento.

Oggi sono stati siglati altri 6 nuovi contratti per Capacity e si è tenuta la conferenza dei servizi per gli alloggi di Camaro Sottomontagna e Annunziata da consegnare nelle prossime settimane.

Nel salone delle Bandiere sono stati sottoscritti sei nuovi contratti per la consegna di alloggi agli aventi diritto nell’ambito di Capacity. Davanti al notaio Enrico Siracusano e al dirigente Salvatore De Francesco è stata la volta delle famiglie di Domenico De Leo e Giuseppa Barbuscia; Giuseppe Castagnolo e Rita Mundo; Annunziata Catalano; Francesco Cardile e Letteria Micalizzi; Giuseppe Bellantoni e Angela Urbino inserite nella graduatoria definitiva degli aventi diritto all’assegnazione di unità immobiliari nell’ambito di “Fondo Saccà”, e di quella di Domenico Tripodi e Concetta Bonsignore per Fondo Fucile.

“Prosegue la nostra attività – ha dichiarato il sindaco De Luca – finalizzata alla restituzione di normalità e serenità ad altre sei famiglie. Ciò non può che rendermi orgoglioso e conferma che la strada intrapresa è quella giusta, anche se purtroppo quanto dovrebbe rappresentare la normalità viene invece intesa come una conquista e ciò non è positivo”.

Alle famiglie, prendendo atto delle documentazioni prodotte da Ecos-med s.c.s., partner nel progetto, è stato riconosciuto lo status di beneficiarie del Capitale personale di capacitazione. I sei nuclei familiari hanno autonomamente individuato abitazioni adeguate alle proprie esigenze, compatibili con i vincoli economici del progetto (75% del prezzo lordo di acquisto con un massimale di 80 mila euro) e delle proprie disponibilità finanziarie; per tutti il capitale assegnato è risultato inferiore alla quota massima di 80 mila euro consentita dal progetto Capacity.

Poco dopo, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e del presidente di A.RIS.ME. Marcello Scurria, si è tenuta la conferenza di servizi relativa al risanamento per l’allaccio delle utenze alle 96 nuove abitazioni di Camaro Sottomontagna (46) e del villaggio Matteotti all’Annunziata (50). Al tavolo tecnico hanno preso parte il dirigente il dipartimento Patrimonio, Calogero Ferlisi, insieme ai responsabili dei servizi, Renata Bertuccini e Carmelo Miuccio; per il dipartimento Politiche del Territorio, Alessandro Visalli; per il dipartimento Urbanistica, Filippo Terranova; per il Genio Civile, Salvatore Cimino e Antonio Santamaria; per IACP, Antonio Danzè; e per la E-distribuzione, Nicola Salvo e Guido Romano.

“L’Enel si è impegnata entro 48 ore – ha evidenziato il vicesindaco Mondello – a fornire la documentazione necessaria al Genio Civile, che ha assicurato il rilascio dell’autorizzazione provvisoria con validità un anno per la predisposizione del cavo e la posa in opera della cabina elettrica per quanto riguarda il villaggio Matteotti all’Annunziata”.

Domani sarà firmata la convenzione con l’Enel per la cessione dell’area dove sorgerà la cabina e si procederà anche con le altre autorizzazioni. Per l’intervento di Camaro Sottomontagna, infine, sarà predisposta in tempi brevi la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) necessaria per l’agibilità al fine di poter procedere con l’ultimo atto necessario per la consegna definitiva degli alloggi.

I lavori della conferenza di servizi sono stati aggiornati a lunedì 12, alle ore 10, sempre nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca.