“Riscaldamento in tilt non solo al Seguenza, nelle scuole messinesi fa freddo”

Il consigliere del Pd Russo interroga l'assessora Cannata per avere un elenco aggiornato degli istituti con il problema caloriferi. L'allarme lanciato anche da Gioveni (FdI)

MESSINA – “Problema calorifici nelle scuole messinesi con riscaldamenti non funzionanti. Ho ricevuto in questi giorni segnalazioni di studenti del liceo Seguenza per un problema all’impianto di riscaldamento. Le persone che hanno contattato il sottoscritto riferiscono che, a richieste di informazioni agli organi dirigenti della scuola, è stato risposto che l’impianto di riscaldamento delle aule non sarebbe attivo poiché mancante di un non ben indentificato “certificato” che avrebbe dovuto essere rilasciato dai Vigili del fuoco. E in spiù tudenti di più scuole di Messina, come sempre, devono denunciare, spesso nella indifferenza di dirigenti o organi competenti, che in pieno inverno manca sempre “una carta” o manca un collaudo, o c’è sempre un cantiere di rifacimento della scuola che parte a fine gennaio. Inconcepibile e insopportabile”. Così il consigliere comunale del Partito democratico Alessandro Russo, che scrive all’assessora Liana Cannata per avere “un elenco aggiornato di quali istituti debbano convivere con questi disservizi”.

Osserva il consigliere del Pd: “Desta sempre particolare scoraggiamento assistere che, annualmente,

con puntualità elvetica, gli istituti scolastici messinesi debbano avviare la stagione invernale in condizioni totalmente inadeguate dal punto di vista del riscaldamento: si sa che arriva l’inverno. Ci si dovrebbe preparare adeguatamente per tempo, già a fine stagione estiva, con le eventuali documentazioni burocratiche che servono per riavviare gli impianti, ovvero con la messa a punto e la prova di funzionamento degli impianti stessi”.

Gioveni: “Allarme gelo nelle scuole messinesi”

Il problema è stato sollevato pure da Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio e qui in qualità di consigliere metropolitano: “In questi giorni sto ricevendo diverse segnalazioni di disfunzioni degli impianti da parte dei genitori degli studenti di alcuni istituti cittadini di competenza della Città metropolitana – spiega Gioveni – con tutto ciò che, a causa delle basse temperature, ne consegue in termini di disagi e possibili malanni per i ragazzi. In particolare, solo nel Comune capoluogo – evidenzia Gioveni – si registrano disservizi al Liceo “Ainis” dove risulterebbe la caldaia rotta, con gli studenti in classe costretti a indossare i cappotti e una temperatura interna ben al dì sotto della norma (la foto in basso ritrae una studentessa che rileva la temperatura con un termometro ambientale, n.d.r).

“Inoltre – prosegue il consigliere metropolitano – al freddo ci sono anche i licei “Archimede” e “Maurolico”, dove in quest’ultimo si sta realizzando anche un nuovo impianto, ma con l’attuale ancora esistente che non sembra sia stato oggetto d’attenzioni preventivamente. Insomma – conclude Gioveni – un piccolo “bollettino da guerra” per il quale la Città metropolitana, allertata dal sottoscritto nella persona del suo direttore generale, ad oggi non ha ancora risolto queste criticità che per gli studenti, con queste basse temperature, certamente non rappresentano una condizione ottimale per frequentare le lezioni”.



