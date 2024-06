Rischia la vita per salvare un cagnolino

È successo a Montalbano Elicona e la donna è ora ricoverata al Policlinico

MONTALBANO ELICONA – Si può mettere la propria vita in pericolo perché un piccolo animale rischia di morire? Sì ed è questione di sensibilità. Laura, il nome è di fantasia, vive a Montalbano Elicona e ha 45 anni. La sera di giovedì, rientrando a casa, ha sentito il guaito di un cane. Affacciatasi al suo balcone, la donna ha scoperto che un cagnolino stava annegando in un abbeveratoio. La donna ha contattato il proprietario del terreno ma non c’era tempo da perdere. In quel momento, questione di attimi, Laura ha deciso di intervenire, usando una vecchia scala per raggiungere il cucciolo in pericolo.

La caduta e la corsa in ospedale

Tuttavia, la scala ha ceduto e la donna è caduta rovinosamente da un’altezza di circa 3 metri, riportando gravi traumi e lesioni multiple. Era a terra priva di sensi, al buio, quando è arrivato il proprietario del terreno. Ed è stato lui a lanciare l’allarme e chiedere soccorso, oltre a mettere in sicurezza il cagnolino. Poi la corsa in ambulanza. Dopo un intervento d’urgenza nella notte all’ospedale di Patti, la 45enne è stata trasferita al Policlinico di Messina, dove attualmente si trova in rianimazione, in prognosi riservata.

La prima domanda dopo l’impatto: “Si è salvato?”

Ma i medici sono fiduciosi: Laura si riprenderà. Lentamente, la sua condizione sta migliorando. “Un gesto eroico con gravi conseguenze ma che rivela l’anima sensibile e l’amore per gli animali di chi lo ha compiuto. Come disse Charles Darwin, l’amore disinteressato verso tutte le creature viventi è l’attributo più nobile di un essere umano”, ci dice, commossa, una testimone.

Un altro testimone ricorda gli attimi drammatici con la donna a terra. Ha ripreso conoscenza e “le prime parole erano tutte per il cagnolino: “Si è salvato?”, ha domandato. E il cagnolino, sebbene tutto bagnato, si è avvicinato a lei scodinzolando”.