Forti raffiche di vento. Crollano alberi nelle vie La Farina e I settembre

MESSINA - Fortissimo raffiche di vento stanno investendo la città di Messina. Sono crollati due alberi, uno in via I settembre, sulla linea tranviaria, e l'altro sulla carreggiata lato mare di via La Farina, di fronte al parcheggio "fosso".

Al lavoro i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le zone e la Polizia municipale per regolare la viabilità.

"Le potature degli alberi a rischio schianto sono state avviate da mesi - dice il sindaco Cateno De Luca - e se la ditta non accelera prenderemo provvedimenti".

Un altro albero è caduto anche sull'autostrada A18 Catania - Messina, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giardini Naxos.