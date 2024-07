Risparmiare in casa: consigli per luce e gas

Redazionale

Quando a fine mese ogni famiglia prova a fare un bilancio economico delle spese degli ultimi 30 giorni si ritrova di fronte a tutti i consumi relativi a luce e gas. Ovviamente non si può stare senza usare la corrente elettrica o il gas, ma ciò non significa che non esistano dei metodi per risparmiare. Oltre a cambiare le proprie abitudini si potrebbe pensare di scegliere un nuovo gestore, come Poste italiane offerte luce e gas.

Se il vostro obiettivo è quello di risparmiare questo articolo risponde proprio alle vostre esigenze. Continuate a leggere se volete saperne di più.

Buone abitudini

Il primo passo che dovete fare per cercare di risparmiare sia luce che gas è quello di cambiare le vostre abitudini. Molto spesso i consumi si alzano perché non si è davvero efficienti nella propria abitazione. Lasciare le luci accese, ad esempio, potrebbe portare ad un aumento dei consumi sia su base mensile che annuale. Per questo è importante spegnere sia le luci che gli elettrodomestici quando non se ne ha bisogno.

A proposito di elettrodomestici: cercate di usarli in modo accurato. Nel caso della lavastoviglie è buona norma avviare il lavaggio solo quando è piena, così da evitare di fare un lavaggio solamente per pochi piatti e posate.

Infine vi ricordiamo che programmando gli orari in cui devono accendersi gli impianti per riscaldare o rinfrescare gli ambienti domestici è possibile risparmiare, evitando che siano in funzione quando non servono.

Confrontare le tariffe

Gli italiani possono scegliere a quale gestore affidarsi per le tariffe relative a luce e gas. Il nostro consiglio è quello di andare ad analizzare con molta cura le singole offerte disponibili, confrontandole tra di loro con lo scopo di trovare quella che più si adatta alle proprie necessità. Non bisogna inoltre dimenticare che molto spesso questi gestori propongono degli esclusivi sconti per i nuovi clienti, che potrebbero rivelarsi molto vantaggiosi.

Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica vi suggeriamo di tenere in considerazione soprattutto il costo per kWh, che potrebbe anche variare nel corso della giornata nel caso in cui si abbia a che fare con delle tariffe biorarie o multiorarie.

Pannelli fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici sono un’ottima soluzione per chi desidera diminuire i propri consumi. Oggi la tecnologia ha reso i pannelli molto efficienti, consentendo di trasformare l’energia solare in energia elettrica da usare all’interno della propria abitazione. L’energia solare può anche essere usata per i riscaldamenti, ad esempio per scaldare l’acqua della doccia.

In Italia installare dei pannelli fotovoltaici può essere davvero conveniente, visto che il bel tempo splende sulla nostra penisola in buona parte dell’anno. Inoltre l’energia generata da questi pannelli può essere accumulata in apposite batterie.