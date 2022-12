Rispetto per l'ambiente a danno dei pedoni - Tempostretto

La segnalazione

MESSINA – Segnala un nostro lettore: una macchinetta elettrica occupa il marciapiede per ricaricarsi. E’ davvero un paradosso, una vera e propria contraddizione potremmo dire: si rispetta l’ambiente usando un veicolo che non inquina ma non si rispetta il diritto altrui alla libera mobilità. Eppure non serviva molto sforzo: bastava usare un filo elettrico più lungo da mettere sotto una canalina di sicurezza e la ricarica sarebbe potuta avvenire senza disturbare nessuno. Speriamo che il proprietario della macchinetta adotti in futuro questa soluzione. Sarebbe una piccola accortezza che testimonierebbe attenzione verso le esigenze degli altri.