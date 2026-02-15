Serie D. I risultati della 24ª giornata e la classifica aggiornata nel girone I

Il Messina si mangia le mani, meno quattro dalla salvezza diretta. Igea fermata sul campo del Sambiase, il Savoia la raggiunge in vetta. Poker del Milazzo

Il 24° turno in Serie D, girone I, non si completerà quest’oggi. La sfida tra Enna e Atletico Palermo è stata infatti rinviata a data da destinarsi vista l’impraticabilità del campo “Genarale Gaeta”. I palermitani potenzialmente possono andare al comando del girone visto lo stop della Nuova Igea Virtus che non va oltre lo 0-0 in casa del Sambiase. Il Savoia vincendo invece sul campo del CastrumFavara (1-3) si pota a quota 46 come i giallorossi longanesi. Tra le prime della classe vittoria della Nissa a Lamezia (2-1) e pareggio della Reggina col Messina.

Importante proprio il risultato dei biancoscudati che guadagnano su tutte le rivali della zona salvezza, ma si rammarica per essersi fatta sfuggire i tre punti quando mancavano pochi minuti alla fine, dopo una bella prova di carattere e solidità. Il Messina sale a quota 22 punti, la Vibonese sconfitta dal poker del Milazzo (in gol per i mamertini Runza, Cassaro, Galesio e La Spada) resta a quota 26. Alle spalle dei biancoscudati la Sancataldese cede al Paternò, il Ragusa sconfitto dalla Gelbison, Acireale sconfitto dal Gela e come detto il CastrumFavara sconfitto dal Savoia.

Risultati 24ª giornata

CastrumFavara – Savoia 1-3

Enna – Atletico Palermo (rinviata)

Gelbison – Ragusa 2-0

Ss Milazzo – Vibonese 4-0

Paternò – Sancataldese 3-2

Reggina – Acr Messina 1-1

Nissa – Vigor Lamezia 2-1

Sambiase – Nuova Igea Virtus 0-0

Gela – Acireale 3-1

Classifica girone I

Nuova Igea Virtus 46

Savoia 46

Nissa 45

Ac Palermo* 44

Reggina 44

Milazzo 38

Gela 36 (1 punto di penalizzazione)

Gelbison 36

Sambiase 33

Vigor Lamezia 31

Enna* 27

Vibonese 26

Acr Messina 22 (14 punti di penalizzazione)

Ragusa 21

Sancataldese 21

Acireale 21

Castrumfavara 20

Paternò 11

*una partita in meno