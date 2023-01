Rita Comisi e una mostra iconografica di Paolo Lanza: Open Day ricco di eventi al "Caio Duilio" - Tempostretto

Sabato 14 gennaio all'istituto tecnico per i Trasporti e la logistica

MESSINA – Sarà un “Open Day” ricco di eventi quello in programma sabato 14 gennaio dalle 9 alle 19,30 presso l’Istituto tecnico per i Trasporti e la logistica “Caio Duilio”. I docenti dell’istituto presenteranno ai giovani visitatori che si apprestano a concludere il percorso di studi di istruzione secondaria di primo grado ed alle loro famiglie l’offerta didattica e formativa dell’istituto, anche attraverso alcune esercitazioni pratiche e video delle attività laboratoriali.

L’Infopoint

Negli info-point appositamente allestiti si potranno reperire notizie sugli indirizzi di studio proposti, sui nuovi percorsi di apprendistato di primo e secondo livello, gli stage attivati con le numerose aziende partner, la nuova opzione sperimentale Caim/Caie e i due percorsi d’istruzione professionale già attivi. Sarà possibile visitare lo storico Planetario, dove verranno proposte attività didattiche di astronomia, e la rimessa a mare dell’Istituto.

Mostra di icone bizantine

Nei locali della scuola verrà, inoltre, allestita una mostra di icone bizantine del maestro Paolo Lanza realizzate su relitti di barche spiaggiate. Ma l’evento clou della giornata sarà l’esibizione della cantante di origini brasiliane ma messinese d’adozione Rita Comisi, nota per aver partecipato nel 2005 al talent-show “Amici” di Maria De Filippi nel quale si classificò tra i finalisti vincendo anche il Premio della critica. Recente, la sua partecipazione alla seconda edizione di “All Together Now”, gara canora condotta da Michelle Hunziker, trasmessa su Canale 5. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale www.nauticomessina.edu.it. Tutti gli approfondimenti sull’Offerta Formativa della scuola sono, comunque, disponibili anche sulle pagine Facebook e Instagram della scuola; è attivo anche un canale dedicato su Youtube.