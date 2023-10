"Ritardi nel pagamento del contributo per disabili gravi" - Tempostretto

Messina. L'appello di una madre all'Asp: "Da un paio di mesi sono nati problemi"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono la madre di un disabile. Da anni percepiamo un contributo mensile regionale per la disabilità grave. Ogni 27 del mese, come stabilito dal patto di cura. Da un paio di mesi, però, il contributo viene pagato con ritardo. Il che comporta dei problemi, ad esempio, con logopedisti e e fisioterapisti. Mi appello all’Asp di Messina perché non avvengano più questi ritardi”.