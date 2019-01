Abusi sessuali su una 12enne a Mili. 27enne condannato a 2 anni e 8 mesi

MESSINA - Due anni e otto mesi. E' la condanna inflitta al 27enne messinese Marco Bombara, attualmente agli arresti domiciliari, decisa dal giudice dell'udienza preliminare, Maria Militello, in rito abbreviato.

Era accusato di abusi sessuali su una bambina di 12 anni, a Mili Marina, dovrà risarcire con 5mila euro le parti civili, cioè i familiari della bambina, è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e per un anno non potrà avvicinarsi a luoghi frequentati da adolescenti.

Il pubblico ministero Annalisa Arena aveva chiesto una condanna a quattro anni. Il 27enne era difeso d'ufficio dall'avvocato Fabrizio Ferraro, mentre i familiari della bambina erano assistiti dall'avvocato Salvatore Carroccio.