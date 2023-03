"Ritratti incrociati" al Palacultura per il pubblico della Filarmonica Laudamo - Tempostretto

Il pianista Orazio Sciortino proporrà pagine di Schumann, Sciortino, Liszt e Chopin

MESSINA – Domenica 12 marzo alle ore 18, nell’auditorium del Palacultura di Messina, si terrà il concerto dal titolo «Ritratti incrociati» con il pianista Orazio Sciortino, che proporrà al pubblico della Filarmonica Laudamo pagine di Schumann, Sciortino, Liszt e Chopin. Orazio Sciortino, classe 1984, siracusano di nascita, è stato allievo di Boris Petrushansky, Michel Dalberto e Louis Lortie. Si è esibito per le più importanti associazioni concertistiche in Italia e in Europa, America, Asia. Ha debuttato nel 2011 al Teatro alla Scala di Milano, in veste di direttore e solista. In qualità di compositore, le sue Cadenze per i concerti per pianoforte e orchestra di Mozart sono state pubblicate da Ricordi-Universal nel 2007, mentre molte altre sue composizioni sono regolarmente eseguite e commissionate in Italia e all’estero. Per il teatro musicale ha composto La Paura, opera sulla Grande Guerra (Teatro Coccia di Novara) e per il Teatro alla Scala ha composto La Gattomachia, tavola musicale per narratore, violino concertante e archi. La Filarmonica Laudamo proseguirà la propria stagione concertistica domenica 19 marzo con l’oboista Francesco Di Rosa insieme all’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Corelli, diretta dal M° Bruno Cinquegrani. In programma musiche di Wagner, Strauss e Grieg.