Ritrovato senza vita il cacciatore scomparso nelle campagne di Antillo VIDEO

Dell'82enne Giuseppe Grasso, di Castelmola, non si avevano più notizie da ieri

ANTILLO – Secondo i primi accertamenti, sarebbe morto per cause naturali l’82enne di Castelmola Giuseppe Grasso. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina, intorno alle 12, in un terreno non lontano dal punto di avvistamento in cui era stato lasciato ieri durante una battuta di caccia con gli amici. Non riuscendo più a rintracciarlo gli amici avevano allertato i soccorsi. Le ricerche, andate avanti per ore, non avevano consentito il ritrovamento nell’immediato dell’82enne, nonostante un vasto dispiegamento di mezzi e uomini. Questa mattina la zona era stata sorvolata anche dall’elicottero Drago 165 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania, ma senza risultati. Poi la tragica scoperta del corpo, che si trovava adagiato a terra all’interno di un terreno privato.

L’intervento dei vigili del fuoco

Per i vigili del fuoco, a intervenire sono state due squadre operative, provenienti dai distaccamenti di Letojanni e Antillo, e gli specialisti del reparto droni VF di Messina e Palermo assieme ai cinofili VF dei Comandi di Messina, Ragusa ed Enna. A completare la sinergia è stato richiesto persino l’elicottero VF Drago 165 del reparto volo di Catania e personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso). Sul posto è stata dislocata l’Unità di Coordinamento Locale (Ucl).

Video dei vigili del fuoco di Messina.