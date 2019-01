Risanamento, tutto pronto per la rete elettrica negli alloggi dell'Annunziata

A Palazzo Zanca si continua a lavorare per riuscire a chiudere anche la partita degli alloggi Annunziata –Matteotti. Dopo quelli di Camaro Sottomontagna, finalmente consegnati poco prima di Natale alle famiglie che da decenni attendevano in graduatoria di poter lasciare le baracche e avere finalmente una vera casa, i prossimi dovranno essere quelli del lotto Annunziata-Matteotti. Per questo oggi pomeriggio il vicesindaco e assessore con delega al Risanamento e alla Rivitalizzazione Urbana Salvatore Mondelloha tenuto una riunione operativafinalizzata alla consegna delle chiavi delle aree di cantiere e delle parti comuni dei cinquanta alloggi del villaggio Matteotti, destinati al risanamento, per la collocazione della cabina elettrica e degli allacci al fine di portare la rete elettrica fino all’interno delle medesime strutture. Quindi potranno finalmente iniziare i lavori per dotare tutte le palazzine e gli alloggi dell’energia elettrica, passaggio cruciale per poi procedere alle certificazioni e alla consegna delle case.

All’incontro che si è tenuto a Palazzo Zanca hanno partecipato Antonio Danzè per l’IACP, i tecnici di E-distribuzione Nicola Salvo e Salvatore Saporita, Filippo Terranova per il dipartimento Attività Edilizie, Nicò Zanghì e Vincenza Alongi per il dipartimento Politiche della Casa.

“Proseguono alacremente – ha dichiarato il Vicesindaco - i lavori per velocizzare la procedura di consegna degli alloggi dell’Annunziata. Quello di oggi pomeriggio è stato un altro passo in avanti per velocizzare l’attività. La seconda parte della riunione è servita a perfezionare tutte le procedure propedeutiche al rilascio dell’agibilità finale degli immobili, sia per quanto riguarda Camaro Sottomontagna che Annunziata-Matteotti”.

F.St.