Rizzieri, Akademia Messina: “Un anno di crescita, mi mancherà la granita” VIDEO

La palleggiatrice Emma Rizzieri racconta il momento di Gruppo Formula 3, la propria crescita personale e cosa l'ha sorpresa di Messina

MESSINA – La giovane palleggiatrice Emma Rizzieri, classe 2002 nata a Rovigo, ha sposato quest’anno il progetto Akademia Sant’Anna. Il Gruppo Formula 3 arrivato in Pool Promozione, centrando l’obiettivo stagionale della società, sta vivendo le ultime partite della seconda fase della stagione e purtroppo non ci sarà una terza fase perché non può più arrivare matematicamente la qualificazione ai playoff.

La squadra che ha attraversato tanti cambiamenti e tanti momenti di difficoltà non ha mai perso il sorriso e non si è mai arresa. Qualche passaggio a vuoto c’è stato ma prima con coach Bonafede e dopo con coach Freschi centrale è sempre stato il ruolo di Rizzieri. La palleggiatrice ha collezionato 23 presenze in stagione di cui 18 nel sestetto di partenza, come bottino personale ha anche realizzato 40 punti personali.

Intervista ad Emma Rizzieri

Quasi alla fine della stagione, i risultati non depongono bene, però lei è qui dall’inizio, ci può descrivere i miglioramenti e la crescita del gruppo?

“Io sono molto soddisfatta dopo quest’anno perché comunque è stato un anno di crescita, bene o male. Siamo comunque una squadra giovane che ha bisogno di fare esperienza e così è stato. Adesso comunque siamo in un periodo un po’ di, tra virgolette, down, ma perché abbiamo di fronte comunque realtà più strutturate per andare su di livello e comunque noi ci stiamo difendendo molto bene. Stiamo facendo bene il nostro e continueremo così fino alla fine, siamo molto orgogliose e speriamo comunque di portare via qualche punticino in queste altre due partite che ci mancano e anche per soddisfazione personale”.

Vi aspettavate queste avversarie così agguerrite, questo livello così alto o che ci sarebbero state squadre più abbordabili in Pool Promozione?

“Squadre abbordabili secondo me ce ne sono anche perché comunque in tutte le partite che ci sono state bene o male ce la siamo sempre giocata. Arrivavamo lì e poi nei punti magari più critici non siamo state lucide o ci è mancato quel passo in più per fare il passo di qualità. Eravamo pronte e sapevamo che comunque era tutto un girone pieno di difficoltà però noi siamo andate serene per la nostra strada e comunque sempre con l’idea di far bene e di dimostrare”.

Scorso anno personalmente ha fatto la pool salvezza con Imola, quest’anno pool promozione, quali sono le differenze?

“Pool salvezza diciamo che non te la vivi benissimo perché hai sempre l’ansia costante del “oddio adesso vado giù, oddio non voglio retrocedere”, quindi c’è sempre quello stress che ti tiene attaccato. Sono due situazioni molto diverse e ovviamente fa più piacere stare in pool promozione, è bello però guadagnarsi la salvezza alla fine comunque arrivi in qualsiasi caso che sia in regular season o che sia in pool salvezza. Ovviamente il livello cambia però le emozioni sono sempre quelle”.

Il vostro gioco tra coach Bonafede prima e ora coach Freschi, ci sono delle differenze anche immagino in base alle nuove che sono arrivate?

“Tatticamente qualcosina sì perché magari uno preferiva una cosa e un altro preferiva un’altra, quindi è tutta questione personale, soggettiva, però comunque ci siamo trovate benissimo e stiamo cercando comunque di sviluppare di crescere anche nella tattica e nel gioco che vogliamo esprimere”.

In quanto distribuzione del gioco per lei, perché immagino che quest’anno sia stato complicato perché sono cambiate le interpreti e spesso anche i ruoli, come è andata?

“Ci adattiamo, io ho grande spirito di adattamento quindi comunque qualsiasi disposizione ci sia bisogna adattarsi, bisogna fare il possibile e ovviamente l’idea è mettere tutti nelle migliori condizioni di fare il loro meglio, anche perché questo è il nostro ruolo, però comunque ce la siamo cavata bene”.

Prossima trasferta, che partita sarà? Ce la presenta?

“Padova Altafratte ha un bellissimo gioco veloce, è una squadra comunque solida già dall’anno scorso che ha avuto molte riconferme quest’anno e noi abbiamo a nostro vantaggio il fatto che non c’è tutto il sestetto titolare. Anche all’andata quando abbiamo giocato in casa contro loro non erano al completo e dobbiamo sfruttarlo e secondo me cercare di imporre da subito il nostro gioco senza troppi cali, senza pensare troppo all’errore e provare a divertirci di più”.

Quasi un anno qui a Messina, si è trovata bene? Cosa le è rimasto particolarmente impresso?

“Allora comunque diciamo che quasi sta bene… “

Non valgono le cose da mangiare…

“Ah va bene, ok, allora ho finito… Scherzo, qui ho trovato personalmente una squadra piena di ragazze umili e con cui passare del tempo e tra di noi c’è una bella alchimia. Ci troviamo bene insieme e comunque anche in palestra il clima è super buono. Il clima nel senso stretto poi in Sicilia è tanta roba e mi mancherà probabilmente perché insomma il freddo del nord si fa sentire e vivere di fronte al mare non è scontato. Anche questo è stato un bel pro. Poi le persone qui sono molto calorose, ci accolgono come se fossimo loro figli e quindi non puoi non trovarti bene”.

Dai le faccio anche la domanda sul cibo, dolce o salato?

“Allora io sono più per il salato, però qui i dolci spaccano, quindi ti direi brioche e granita, infatti quando sarà ora di tornare a casa mi sa che farò un piantino perché non c’è su”.