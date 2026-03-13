Gestione commissariale a Palazzo Zanca. La segretaria Rossana Carrubba anche direttrice

Assume il doppio ruolo fino alle prossime elezioni di maggio

Il nuovo assetto della struttura commissariale al Comune di Messina entra nella sua fase operativa. Con il decreto numero 32, firmato ieri, il commissario Piero Mattei ha conferito l’incarico di direttrice generale a Rossana Carrubba, che è già segretaria generale. Prende il posto dell’ex direttore Salvo Puccio.

La Carrubba ha già ricoperto le funzioni direttoriali in diverse fasi precedenti: durante l’amministrazione De Luca, sotto la gestione del commissario Leonardo Santoro e, infine, con il sindaco Federico Basile. Dovrà coordinare i dieci dipartimenti dell’ente e sovraintendere ai settori legati al personale, ai controlli interni e alle prestazioni.

Le ragioni del conferimento

Nel decreto, il commissario Mattei ha evidenziato come questa scelta risponda a criteri di efficacia ed economicità. Affidare la direzione generale alla segretaria già in servizio evita i costi e i rallentamenti legati alla nomina di una figura esterna, garantendo al contempo che il ruolo sia ricoperto da una dirigente con una profonda conoscenza delle dinamiche del Comune. Tra i compiti principali assegnati alla Carrubba figurano l’attuazione degli obiettivi di governo, il coordinamento dei dirigenti, la gestione della mobilità del personale e la supervisione delle società partecipate.

I dettagli del provvedimento

L’incarico avrà una durata legata al mandato commissariale, salvo eventuali riorganizzazioni della struttura. Sotto il profilo economico, per lo svolgimento di queste funzioni aggiuntive, alla Carrubba è stata attribuita un’indennità annua lorda di 36mila euro, come previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria e dai regolamenti comunali vigenti. La copertura finanziaria dell’operazione è già stata assicurata all’interno del bilancio di previsione 2026-2028.