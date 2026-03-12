La vecchia ferrovia Messina – Catania si potrebbe mantenere? I nodi dietro l’addio alla linea storica

Ecco perché il vecchio binario è diventato un peso da scaricare

Ma il vecchio binario non potrebbe essere trasformato in una metropolitana leggera costiera invece di distruggerlo? L’ipotesi è affascinante ma la realtà tecnica svela una serie di ostacoli che rendono il mantenimento della linea storica un’operazione fuori mercato e dai rischi elevati.

1. La trappola del segnalamento unico (Ertms)

Il primo grande ostacolo è tecnologico. La nuova ferrovia in galleria sarà dotata del sistema Ertms (Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario), un cervello digitale che gestisce via radio la sicurezza e la frenata automatica dei treni. Mantenere la vecchia linea obbligherebbe a una scelta: o spendere decine di milioni di euro per installare l’Ertms anche sui vecchi binari (un investimento sproporzionato per una linea “lenta”), oppure costringere i treni a cambiare sistema di bordo ogni volta che passano da un tracciato all’altro. Questo causerebbe rallentamenti burocratici e tecnici incompatibili con gli standard di efficienza che il raddoppio promette di raggiungere.

2. Il “collo di bottiglia” delle interconnessioni

Anche lasciando i collegamenti a Giampilieri e Fiumefreddo, la linea storica rimarrebbe un’isola lunga 41 km senza interconnessioni intermedie. Oggi è così, è vero, ma il raddoppio nasce proprio per eliminare questo limite. In caso di guasto a un treno sulla linea costiera, l’intera tratta rimarrebbe bloccata senza possibilità di “sorpasso” fino alla stazione successiva. Per Rfi mantenere un sistema così fragile all’interno di una rete moderna da 9 miliardi di euro è considerato un controsenso gestionale che abbasserebbe l’affidabilità di tutto il corridoio Messina-Catania.

3. L’incubo della manutenzione costiera

Questo è il motivo economico più pesante. La ferrovia jonica è una linea “sotto attacco” costante da parte del mare, come dimostra il recente ciclone Harry. Rfi ha dovuto investire grosse cifre per riparare i danni delle mareggiate e rinforzare i muri di protezione. Con il raddoppio in galleria, i treni viaggeranno al sicuro dentro la montagna. Mantenere la linea storica significherebbe per le Ferrovie continuare a pagare la difesa di una costa fragile solo per far passare pochi treni locali. Smantellando i binari, Rfi scarica questo onere sugli enti locali.

4. Raddoppio dei costi di gestione

Gestire due ferrovie parallele significa raddoppiare tutto: personale nelle stazioni, squadre di manutenzione per i binari, sistemi di alimentazione elettrica e centri di controllo. In un’epoca di ottimizzazione dei costi, la Regione Siciliana e Rfi hanno stabilito che il bacino d’utenza della zona jonica non giustifica la spesa per due infrastrutture. Meglio una linea sola, velocissima e sicura in galleria, che due linee di cui una a rischio in caso di forte maltempo.

5. Il conflitto con il recupero urbano

Non va dimenticato l’aspetto urbanistico. In centri come Scaletta o Itala, la ferrovia è un muro che separa il paese dal mare. Mantenere i binari significherebbe rinunciare alla possibilità di creare un lungomare o una via di fuga per le emergenze. Molti sindaci hanno spinto per la dismissione proprio per poter finalmente “abbattere il muro” e restituire ossigeno ai centri abitati, preferendo il rischio della pista ciclopedonale alla certezza dell’ingombro ferroviario.