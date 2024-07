Roberto Occhiuto tra i presidenti di Regione più graditi

Cannizzaro(FI): "Un governatore che raggiunge questi livelli di gradimento e è sintomo di buon governo e di grande fiducia "

ROMA – Se il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce è quello con il gradimento più alto tra i sindaci calabresi nell’edizione 2024 del Governance Poll realizzato da Noto per il Sole 24 Ore, occupando l’undicesima posizione con un gradimento del 60%, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, seppur in compagnia del collega della Campania, Vincenzo De Luca, occupa la quarta posizione, dietro al presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con un gradimento del 68% seguito da Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna, 67%), dimessosi venerdì e attualmente eurodeputato, e Luca Zaia (Veneto, 66%). Il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, migliora ulteriormente il dato dello scorso anno, salendo dal 59% al 60%.

“Guardo poco i sondaggi – ha scritto su Facebook Occhiuto – preferisco concentrarmi sul lavoro e sulle azioni concrete per migliorare la Calabria. Ma non posso nascondere la soddisfazione per il vostro costante sostegno e per l’affetto che ogni giorno mi dimostrate”.

CANNIZZARO (FI): “SEGNO DI BUON GOVERNO E DI GRANDE FIDUCIA DEI CITTADINI”

“Un governatore che raggiunge questi livelli di gradimento e questa popolarità nazionale è sintomo di buon governo e di grande fiducia da parte dei rispettivi cittadini. Attestandosi tra i primi quattro presidenti di regione d’Italia, Roberto Occhiuto sta facendo registrare record su record per il regionalismo calabrese. Sono orgoglioso e felice per lui, merita queste soddisfazioni. Anche perché, di conseguenza, è la Calabria ad affermarsi tra le regioni più gradite per buone prassi”.

“Oltre ad essere una riconferma in relazione al trend dell’anno passato, quello di Roberto (e quindi della Calabria) è inoltre un gradimento che cresce: 5,5% in più rispetto alle rilevazioni del 2023 – evidenzia Cannizzaro – come attesta il sistema di sondaggi realizzato andando a pescare campioni in ogni angolo di Calabria ed utilizzando strumenti diversi. Questo è un segnale ultra positivo, perché è sintomo di buon lavoro e di supporto al presidente da parte dei suoi cittadini, che condividono metodi, misure e immagine. E tutto questo mentre Governance Poll fa notare un generale calo di gradimento per un governatore su due. Pertanto, che Occhiuto dopo meno di 3 anni di mandato sia al quarto posto in tutto il Paese, al pari di uno come De Luca che invece governa da due mandati, è sinonimo di fiducia da parte dei calabresi, che confermano, dopo le analisi dell’anno scorso, di credere fermamente nell’attività portata avanti dal presidente della Calabria”.