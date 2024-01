Rocambolesco pari per il Messina Futsal in casa contro l’Audace Monopoli

Al PalaLaganà di Montepiselli i giallorossi, che giocano in Serie A2, segnano due gol nell'ultimo minuto. Poker di Lautaro Mendez: "Un punto guadagnato"

MESSINA – Il Messina Futsal strappa un pari all’ultimo minuto contro l’Audace Monopoli nella 13ª giornata del girone D di Serie A2. Una partita che inizialmente aveva visto i giallorossi partire bene con un doppio vantaggio sul 2-0, ma dopo hanno subito un parziale di sei reti a due vedendosi a loro volta in doppio svantaggio per 4-6, nonostante tre legni colpiti. Col portiere di movimento in campo sono arrivate due reti praticamente nell’ultimo minuto che hanno consentito alla squadra di mister Battiato di evitare la sconfitta e aggiungere un punto in classifica.

Del nuovo acquisto D’Angelo la rete che apre la sfida e poi il raddoppio di Mendez Lautaro per il momentaneo 2-0, lo straniero giallorosso andrà a segno altre quattro volte prima di servire l’assist che permette a Nanni Piccolo di fissare il punteggio sul 6-6. Così Mendez Lautaro al termine del match ha così commentato: “Abbiamo giocato una partita rocambolesca, nonostante il vantaggio di due abbiamo subito la rimonta degli avversari che sono forti e tutto sommato penso sia un punto guadagnato. Questa squadra ha dimostrato di saper soffrire rimontando tante partite. Questo campionato di A2 è competitivo ed è importante fare punti in ogni partita. Ora riposiamo poi avremo due sfide fuori casa, credo sia importante giocare sempre con la voglia di vincere, c’è piena fiducia nello staff tecnico, compagni e società”.

Messina Futsal – Audace Monopoli 6-6

Prima occasione per gli ospiti con Marques che salta il portiere ma poi mette sul fondo e non in rete, la replica locale immediata con la conclusione da fuori di D’Angelo larga. Al 5’ azione prolungata del Messina poi D’Angelo controlla e salta l’avversario con la suola e di punta porta in vantaggio i suoi. Passa appena un minuto e il Messina Futsal raddoppia: schema da rimessa laterale con Fichera che serve Mendez Lautaro che sigla il 2-0 col mancino incrociato. La reazione su angolo del Monopoli con Lapertosa fermato da Venuto al 7’, poco dopo ancora Monopoli pericoloso con la conclusione di Passiatore deviata in angolo. Cala il Messina Futsal e nella seconda metà del primo tempo solo Monopoli sul parquet. Parago prova la botta, sul ribaltamento di fronte tenta l’eurogol col tacco Mendez Lautaro. Al 14’ disimpegno sbagliato di Venuto e Marques accorcia le distanze per gli ospiti (2-1) sulla ripartenza. Nell’ultimo minuto miracolo di Venuto su Caropi Corral che aveva concluso da dentro l’area, poi Passiatore murato da Piccolo prima della sirena.

La ripresa inizia con subito pericoloso il Messina Futsal: imbucata di Fichera tocco di D’Angelo ad anticipare il portiere e pallone che centra il palo. Il terzo gol arriva comunque poco dopo al 2’ ancora su situazione da fermo la difesa pugliese si dimentica Mendez Lautaro che a tu per tu con Sibilio lo infilza. Al 4’ su punizione dal limite, e dopo un complicato schema, Marques segna per l’Audace Monopoli, che poco dopo al 7’ completa la rimonta con il doppio scambio nello stretto tra Marques e Caropi Corral con quest’ultimo che segna a porta ormai sguarnita (3-3). Il Messina Futsal però torna subito in vantaggio con D’Angelo che triangola dalla sua area con Fichera si invola in campo avversario prima di servire un assist soltanto da spingere in rete per Mendez Lautaro. Ribatte il Monopoli che va a segno da fuori area col sinistro a giro di Perrucci. Sul 4-4 al 9’ buona manovra offensiva dei padroni di casa con Piccolo che stampa sulla traversa. Poco dopo si supera Sibilio nel respingere una conclusione ravvicinata di Mendez Lautaro.

In questa fase centrale gira la partita in favore degli ospiti, prima però la punizione dal limite di Consolo respinta dal portiere pugliese, sulla palla vagante ancora Consolo prova a mettere al centro ma non arriva Mendez Lautaro. Cambio di fronte e il miracolo di Venuto su Marques sembra sventare la rete che arriva però dal calcio d’angolo che segue, nuovamente duello tra Marques e Venuto con quest’ultimo che viene infilato all’11’ e per la prima volta in vantaggio l’Audace Monopoli (4-5). Fichera va vicino al pari con una conclusione al 13’ che si perde di poco a lato, segue una parata di Venuto sulla conclusione di Caropi Corral, arriva anche il terzo legno di giornata con Venuto che prova da centrocampo con il Monopoli schiacciato dietro, ancora Venuto stavolta centra la porta ma viene parato dal collega Sibilio. Sbilanciato il Messina Futsal e al 17’ Caropi Corral in contropiede buca Venuto per il 4-6.

Negli ultimi 3 minuti in campo Garcia che non doveva essere della partita perché infortunato ma mister Battiato lo rischia come portiere di movimento. Su palla persa con la difesa scoperta traversa di Passiatore per gli ospiti. Quando si entra nell’ultimo minuto però vanno a segno con l’uomo in più i locali: Mendez Lautaro spalle alla porta si gira e fa 5-6, azione fotocopia pochi secondi dopo con Lautaro Mendez che stavolta scarica a destra per Piccolo che lascia partire un tracciante sotto la traversa per il 6-6. Ultimi brividi nel finale con Venuto che si oppone due volte a Marques. All’ultimo secondo chance di vincerla per il Monopoli con Passiatore che in area fallisce da pochi passi.

