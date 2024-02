Rocca di Buticari, Emanuele Spica si aggiudica la seconda tappa della Coppa Sicilia

Spica della Rolling Bike chiude la prova in meno di un'ora. Al femminile trionfa la compagna di squadra britannica Elizabeth Ann Simpson

NIZZA DI SICILIA – Grande giornata di mountain bike a Nizza di Sicilia per la terza edizione dell’Xc Rocca di Buticari, seconda tappa della Coppa Sicilia di specialità. L’impegnativo circuito di 4 chilometri ha messo alla prova lo stato di forma dei biker, ma ha anche esaltato le qualità tecniche di Emanuele Spica, il portacolori della Rolling Bike, che sale a fine giornata sul gradino più alto del podio ripetendosi dopo la vittoria la settimana precedente nella gara di Vittoria. La Coppa Sicilia proseguirà adesso con la tappa nel ragusano domenica prossima alla “Xc Città di Modica-Cyclò”, organizzata dalla Revolution Bike.

Il racconto della Rocca di Buticari

Spica ha chiuso la sua prestazione in 57’44”. Unico altro atleta capace di scendere sotto i sessanta miuti è stato Andrea Privitera, dello Special Bikers, che insieme all’Asd Bike Marino ha condiviso l’organizzazione della prova. Privitera ha contenuto il ritardo in 1’10”. Terzo posto per il compagno di colori Angelo Parisi a 3’10”, davanti a Nicola Venuti (Bike Marino) staccato di 4’56”, e a Giuseppe Barberi (Nebrodi Marine) a 5’16”.

Fra le donne la migliore è stata la britannica, ormai siciliana d’adozione, Elizabeth Ann Simpson (Rolling Bike), in 1h03’42”, davanti a Concita Pintaldi (Siracusa Academy Cycling) a 10’09”, e a Mariangela Violante (Special Bikers) a 16’34”.

