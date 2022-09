Roccaforte del Greco. Poste Italiane festeggia i 100 anni della signora "Michina" - Tempostretto

Dai dirigenti di Poste Italiane è stata donata alla signora "Michina", una pergamena celebrativa per il prezioso traguardo raggiunto

ROCCAFORTE DEL GRECO – Oggi a Roccaforte del Greco, uno dei comuni più piccoli della Calabria, è un giorno speciale. La signora Domenica Cento, conosciuta in paese con il nome di “Michina”, a pochi giorni di distanza dal compimento del suo 100esimo compleanno, ha ricevuto dalla Direttrice provinciale di Poste Italiane di Reggio Calabria, Teresa Cozzolino e dalla giovanissima Direttrice dell’Ufficio Postale del paese aspromontano, Domenica Spanò, una pergamena celebrativa per il prezioso traguardo raggiunto. Alla cerimonia di consegna era presente anche l’assessore comunale, Angelina Cento. Nel testo della pergamena, i sentiti auguri per i 100 anni compiuti: “Alla nostra Cliente Domenica Cento, la Direzione provinciale Poste Italiane di Reggio Calabria e l’Ufficio Postale di Roccaforte del Greco, formulano i migliori auguri per il raggiungimento di questi splendidi 100 anni. Roccaforte del Greco, 27 settembre 2022”.

Nata a Roccaforte del Greco il 18 settembre 1922, si è sposata nel dicembre del 1944 con il signor

Domenico Cento e dal matrimonio sono nate tre figlie: Antonia, Francesca e Vincenza. Molto

conosciuta e stimata nel paese aspromontano, Domenica è nonna ed anche bisnonna. L’ultimo

nipotino è nato proprio nel 2022, esattamente 100 anni dopo di lei. Durante la sua vita si è

occupata con amore della conduzione delle attività domestiche, della famiglia e delle attività

agricole. Al termine della piccola e sentita “cerimonia”, la signora Domenica ha ringraziato tutti con un

sorriso e ha dato appuntamento ai presenti per il prossimo anno.