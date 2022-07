Roccalumera. Al via la rassegna "I concerto nel parco" - Tempostretto

Giovedì 21 Luglio alle 21,30 si inizia con il duo formato da Debora Ferraro all’arpa e da Antonino Cicero al fagotto

ROCCALUMERA – Al via la seconda edizione della rassegna “I Concerti nel Parco” organizzata dall’Accademia Filarmonica di Messina in collaborazione con il Parco letterario Salvatore Quasimodo. Nella suggestiva cornice del Parco Letterario “Salvatore Quasimodo”, Giovedì 21 Luglio alle 21,30 si inizia con il duo formato da Debora Ferraro all’arpa e da Antonino Cicero al fagotto. Il duo proporrà un originale programma con trascrizioni e arrangiamenti di brani appartenenti a varie epoche e stili musicali e, inoltre, verranno eseguiti, in prima esecuzione assoluta, brani scritti appositamente per il duo dai compositori Siciliani Valentina Lucia Casesa, Luciano Troja, Alberto Maniaci e Gioacchino Zimmardi. Si continua Mercoledì 27 Luglio sempre alle ore 21,30 con il Concerto di Musica e Poesia dal titolo “Ed è subito sera”. Protagonisti il tenore Davide Benigno con il M° Salvatore Zuccarello al pianoforte. In programma alcune delle più belle arie del repertorio belcantistico alternate a brani pianistici e alla recitazione di poesie di Salvatore Quasimodo a cui il concerto è dedicato. Domenica 7 Agosto alle ore 21,30 il Concerto del giovane ma già affermato pianista e direttore d’orchestra Francesco Allegra chiuderà l’edizione 2022 della Rassegna “I Concerti nel Parco”. Francesco Allegra eseguirà brani di Scarlatti, Beethoven e Albeniz. Tre concerti serali di generi diversi per coinvolgere un pubblico di ogni età.