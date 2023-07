Roccalumera issa Bandiera blu, si annuncia un'estate ricca di eventi e con tanti villeggianti - Tempostretto

Il sindaco Lombardo: "L'inizio di una nuova stagione amministrativa comporta sempre qualche sbavatura. Abbiamo fatto il possibile per varare un cartellone di tutto rispetto"

ROCCALUMERA – Nonostante si sia insediato da un mese esatto insieme alla sua Amministrazione, il neo sindaco di Roccalumera (e deputato regionale) Giuseppe Lombardo non ha perso tempo ed ha lavorato per mettere in piedi un cartellone di manifestazioni per l’Estate 2023 che prenderanno il via domani (domenica) e si protrarranno per l’intera estate. Le iniziative sono state presentate in occasione della cerimonia per la conferma della Bandiera blu, punto di forza per il rilancio non solo di Roccalumera bensì dell’intera riviera jonica, lungo la quale anche altri tre Comuni hanno issato il vessillo anche quest’anno (Alì Terme, Furci e S. Teresa). Una bandiera segno di servizi efficienti che hanno fatto impennare le presenze nelle ultime stagioni. Il trend sembra essere confermato. “L’estate addosso” di Roccalumera ha così aperto ufficialmente i battenti. A darne il via, come detto, il flash mob organizzato in occasione della festa per la conferma della Bandiera Blu ottenuta dal comune jonico. “Sarà un’estate piena di eventi, musica e sorprese – spiega entusiasta il sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo insieme all’assessore Angela Puglisi – abbiamo studiato nei minimi dettagli, con tutta la programmazione e il cartellone che siamo riusciti ad approntare offrendo diverse alternative, nonostante il tempo a nostra disposizione sia stato veramente breve e soprattutto senza avere il bilancio del Comune ancora approvato!”.

Si entra nel vivo degli eventi domenica 2 luglio. Appuntamento alle 21 in piazza Madonna del Carmelo con “Notte della moda Roccalumera I edizione” organizzata dall’associazione Blueseainsicily in collaborazione con radio Zenith. “Abbiamo fatto tutto di corsa – sottolineano Lombardo e Puglisi – con la partecipazione di tutta la squadra, dalla giunta al consiglio. L’avvio di una nuova gestione amministrativa comporta sempre qualche sbavatura, l’importante è mettere in atto i giusti correttivi per rilanciare tutto e fare sempre meglio”.