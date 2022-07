Roccalumera. Otto ispettori ambientali per potenziare la vigilanza durante l'estate - Tempostretto

I volontari del gruppo E.R.A. di Antillo supporteranno la Polizia locale

ROCCALUMERA – Anche quest’anno il Comune di Roccalumera potrà contare sugli ispettori ambientali guidati da Vincenzo Sturiale del gruppo E.R.A. di Antillo e dal coordinatore della Polizia locale di Roccalumera, ispettore capo Salvatore Villari. Si tratta di 8 operatori: Giuseppe Ardizzone, Fabio Ambruno, Christian Palermo, Stefano D’Agata, Gabriele Spadaro, Giuseppe Piani, Mario Pecoraro e Alfio Rigano. Il punto di riferimento del gruppo sarà l’ispettore Giuseppe Ardizzone, che vanta 8 anni esperienza di collaborazione con la polizia locale.

In servizio d’estate

Gli ispettori ambientali saranno in servizio per tutta la stagione estiva e sono stati formati non solo nell’accertamento delle violazioni in materia di illeciti ambientali ma anche in “safety e security” e sulle infrazioni al codice della strada rilevabili dagli ausiliari del traffico. Il gruppo E.R.A. di Antillo, organizza infatti periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per tutti i suoi operatori che collaborano con i Comuni del comprensorio, con l’obiettivo di offrire il massimo delle competenze richieste. I corsi sono curati dal comandante Domenico Giannetta, formatore della polizia locale italiana e docente dell’Università degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento.

Cosa faranno gli eco-vigili

Il compito degli eco-vigili sarà quello di prevenire e accertare violazioni riguardanti l’errato conferimento dei rifiuti ed il deposito incontrollato degli stessi; la mancata raccolta delle deiezioni canine e l’ingresso dei cani nelle spiagge e nelle acque balneari ricadenti sul territorio comunale; la pesca negli orari non consentiti; l’abbandono di ombrelloni in spiaggia ed il campeggio a mezzo di tende o altri materiali. Per i suddetti compiti, gli ispettori nominati dal sindaco sono pubblici ufficiali con compiti di polizia amministrativa.