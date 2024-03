Roccella Jonica. Deteneva una pistola nel suo ristorante, in manette 44enne

La pistola calibro 7,65 era all’interno della sua attività di ristorazione, situata nel cuore del centro storico del paese

ROCCELLA JONICA – Un 44enne, è stato arrestato perchè trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 all’interno della sua attività di ristorazione, situata nel cuore del centro storico del paese. I carabinieri stavano perquisendo il locale gestito dall’uomo, momentaneamente chiuso per la stagione invernale, quando si sono accorti della presenza di un insolito oggetto metallico tra i ripiani dove era riposta della documentazione. L’oggetto è risultato essere una pistola calibro 7,65, perfettamente funzionante e completa di serbatoio e munizioni, catalogata come clandestina in quanto priva di segni distintivi e con matricola punzonata.

Il 44enne è stato pertanto arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. A

seguito dell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha applicato nei suoi confronti il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso i carabinieri del luogo.