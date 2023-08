Roccella Jonica. Giovedì 24 agosto la X edizione del Corteo Storico Carafa - Tempostretto

Al centro della manifestazione, Fabrizio Carafa, 1° Principe della Roccella con privilegio del 24 marzo 1594 e Principe del Sacro Romano Impero

ROCCELLA JONICA- Un salto indietro nei secoli per rivivere il fascino della vita popolana e di corte al tempo dei Principi Carafa, casato di origini napoletane che ebbe in feudo Roccella dal 1479 al 1806 e del quale si conserva ancora l’antica residenza: il Palazzo fortificato e l’adiacente chiesa matrice sulla rupe,

affacciata sul mare, che ospita il complesso monumentale conosciuto come Castello Carafa.

Lo propone il Corteo Storico Carafa, quest’anno giunto alla X edizione, promosso

dall’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura

guidato da Bruna Falcone, per valorizzare la storia dei Carafa della Spina che ebbero un ruolo

determinante per lo sviluppo di Roccella e del comprensorio della Locride.

Al centro della manifestazione, in programma giovedì 24 agosto con inizio alle ore 19, ci sarà Fabrizio Carafa, 1° Principe della Roccella con privilegio del 24 marzo 1594 e Principe del Sacro Romano Impero. Una figura di primo piano che sarà commemorata, insieme ad altri personaggi del suo casato, personalità religiose, politiche e culturali del tempo, cavalieri dell’Ordine di Malta, nobili e popolani, dai numerosi figuranti che sfileranno e reciteranno in costume d’epoca.

Particolarmente ricca di quadri storici, animazioni e spettacoli sarà l’edizione 2023 che coincide con il decennale della manifestazione, per la quale l’assessore Falcone, avvalendosi del supporto di un comitato scientifico ed organizzativo, ha stilato un programma di grande attrattiva e di sicuro interesse culturale. Il Corteo partirà dal Palazzo Carafa al Castello alle ore 19 e si snoderà lungo un itinerario che toccherà largo Campanella, via Vittorio Emanuele – Villa del Priorato Gerosolimitano, via Roma, piazzetta Primavera, via Orlando, via Torrente Zirgone, per arrivare al Teatro al Castello.

Quest’ultimo farà da suggestiva cornice a una serie di omaggi, rievocazioni storiche ed esibizioni

che vedranno protagonisti anche gli artisti Giullar Jocoso e Dama della luna, il Gruppo Trombonieri

Sant’Anna di Cava dei Tirreni, il Gruppo storico Città di Catanzaro e l’Asd I° Legione Gladius Jonica

et Italica di Catanzaro.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’IIS “Mazzone”, la Scuola Primaria dell’Istituto

comprensivo “Coluccio – Filocamo”, l’Associazione culturale Roccella com’era, il Centro di

aggregazione sociale, l’Arciconfraternita San Giuseppe e il Comitato festa Maria SS. Addolorata.