Roccella Summer Festival 2023. Il  9 agosto al Teatro al Castello l’atteso concerto di Tananai - Tempostretto

ROCCELLA JONICA – È uno dei concerti più attesi dell’edizione 2023 del Roccella Summer Festival: il 9 agosto sarà il pubblico delle grandi occasioni ad accogliere al Teatro al Castello uno degli artisti più in voga del momento, Tananai.

Dopo l’esperienza sanremese dello scorso anno con “Sesso occasionale”, singolo certificato d’oro con più di 14 milioni di stream solo nelle prime settimane dall’uscita, continua l’ascesa di Tananai, che già a ridosso della sua partecipazione al Festival della canzone italiana dello scorso anno poteva vantare oltre 2,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Tananai arriva a Roccella Jonica reduce del suo ultimo successo sul palco dell’Ariston, “Tango”, che gli ha permesso di classificarsi, quest’anno, al quinto posto, certificato disco di platino e stabile in Top5 nelle classifiche Spotify Italia e Fimi /Gfk dei singoli più venduti.

L’occasione del concerto al Teatro al Castello di Roccella Jonica, tappa calabrese del tour estivo di Tananai, sarà l’occasione per l’artista di suonare dal vivo anche i brani contenuti in “Rave, eclissi”, il suo primo album di inediti certificato disco di platino, contenente le hit “Abissale” (disco di platino), “Sesso occasionale” (doppio disco di platino) e “Baby Goddamn” (quadruplo disco di platino).

Il concerto di Tananai, il cui vero nome è Alberto Cotta Ramusino – il suo nome d’arte riprende un termine in lombardo con cui suo nonno, al quale era molto legato, lo apostrofava scherzosamente, con il significato di “piccola peste” – ha tutte le carte in regola, insomma, per essere uno degli appuntamenti simbolo dell’estate calabrese 2023.