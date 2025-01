Rogo a Stromboli sul set Rai. Prime dichiarazioni dopo il processo

La presidentessa della Pro Loco “Amo Stromboli” interviene sull’esito del processo a seguito del rogo sul set della Rai

STROMBOLI – Le prime dichiarazioni sull’esito del processo per l’incendio scoppiato a Stromboli nel 2022 durante le riprese della fiction Rai “Sempre al tuo fianco” con protagonista Ambra Angiolini non si sono fatte attendere.

L’udienza preliminare si è conclusa con un patteggiamento, concordando con l’accusa il pagamento di una multa di 91mila euro.

Le dichiarazioni della Pro Loco “Amo Stromboli”

Rosa Oliva, presidentessa della Pro Loco “Amo Stromboli” è intervenuta sulla questione: «A fronte di un disastro ambientale determinato da incendio e alluvione -ha dichiarato- Stromboli incassa la prima sconfitta e con lei quelli che ne hanno patito le conseguenze , almeno così sembra. Le associazioni semplici non sono state ammesse nella costituzione in giudizio. Gli avvocati dei privati che si sono costituiti non sono stati contattati per la liquidazione dei danni».

Oliva ha quindi concluso: «Avremmo preferito che come avvenuto per gli enti pubblici si depositassero delle somme presso il notaio, per i dovuti risarcimenti. Ci auguriamo che l’asserita comunicazione alla compagnia assicurativa comporti un ristoro congruo ed immediato. Non è certo un bel risultato questo».

