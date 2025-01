Rogo a Stromboli su set Rai, il processo si chiude in beffa per gli isolani

Ridimensionato il danno patito dagli isolani per i due giorni di incendio, la produzione pagherà una multa a Comune e Regione, mentre i privati...

Barcellona – Sono quattro patteggiamenti che diventano una multa e la revisione dei danni al ribasso, al processo per l’incendio scoppiato l’incendio scoppiato a Stromboli nel 2022 durante le riprese della fiction “Sempre al tuo fianco”, andata in onda sulla Rai con protagonista Ambra Angioini.

Tutti patteggiano

L’udienza preliminare si è chiusa ieri a Barcellona con il sì ai patteggiamenti proposti dagli imputati, che hanno concordato con l’Accusa il pagamento di una multa di 91 mila euro. Dovranno quindi pagare Matteo Levi e il napoletano Luca Palmenteri, responsabili degli effetti speciali utilizzati sul set. Roberto Ricci ed Elio Terribili, delle società di produzione, hanno concordato la pena (sospesa) ad un anno di reclusione. Pena pecuniaria anche per le due società di produzione, tra i 15 mila e i 116 mila euro circa.

I risarcimenti al ribasso

Passa la tesi dei difensori degli imputati, quindi, a fronte di un primo stop ai patteggiamenti dato dal giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Sidoti, che aveva detto no alle pene inizialmente proposte da Levi e Palminteri perché troppo lievi rispetto al danno stimato, circa 10 milioni di euro. Per far fronte ai danni, la produzione aveva messo a disposizione un fondo di circa 800 mila euro. Il fondo risarcirà le parti civili costituite, ovvero il Comune di Lipari, la Protezione Civile, l’assessorato regionale al Territorio e il ministero per l’Energia. I risarcimenti per i privati che si erano costituiti, invece, passeranno per la mediazione civile con la compagnia assicurativa della società di produzione.

Battaglia sulle perizie dopo il primo no ai patteggiamenti

L’epilogo di ieri ratificato dal Gup Caristia arriva dopo il primo no ai patteggiamenti. A quel punto i difensori degli imputati hanno portato in aula montagne di documenti, perizie di parte che hanno stimato al ribasso il danno patito dagli isolani per i due giorni di rogo, e allontanato il nesso causale diretto tra il rigo acceso sul set e l’incendio sviluppatosi. Tesi che è stata accettata dalla Procura di Barcellona che, alla fine dell’udienza preliminare, ha modificato l’Accusa ai sei indagati ed escluso la stima iniziale di 10 milioni di euro di danni.

L’incendio provocato dal rogo sul set

L’incendio scoppiò tra il 25 e il 26 maggio 2022 mentre il cast simulava un rogo girando una scena cruciale per la fiction “Sempre al tuo fianco” dedicato all’impegno della Protezione Civile.

La messa in onda della Rai contestata

La fiction è andata in onda come da programmazione. Inizialmente si era parlato di un ripensamento da parte della Rai sull’inserimento del film nel palinsesto, anche in seguito alle richieste della popolazione eoliana. Poi nell’estate 2023, in piena emergenza per le eruzioni dello Stromboli e l’allarme sulla stagione turistica, l’annuncio della Rai sulla programmazione, che ha scatenato le polemiche.

