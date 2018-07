Alì Terme, incendio minaccia agriturismo. Al lavoro Vdf e volontari

ALI’ TERME. Un incendio di vaste proporzioni ha tenuto in apprensione nel pomeriggio di oggi i proprietari dell’agriturismo Orchidea in contrada Baglio, a monte del centro abitato di Alì Terme. Diversi civili si sono prodigati per spegnere le fiamme. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno fatto il possibile per spegnere il rogo nel più breve tempo possibile, con i mezzi a disposizione.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e il sindaco, Carlo Giaquinta. Gli amministratori comunali hanno fatto sapere intorno alle 18 che la situazione era finalmente sotto controllo. Altri incendi si sono sviluppati in altre zone del comprensorio.