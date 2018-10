Due messinesi premiati con i Best awards 2018 delle eccellenze italiane

Alla Camera dei Deputati di Roma, sono stati conferiti i best awards 2018 delle eccellenze italiane. Il prestigioso riconoscimento ha coinvolto Istituzioni, personalità pubbliche e private, aziende e personaggi ed influencer, che hanno da sempre investito nel Made in Italy. Ad essere premiati tre siciliani: nella categoria produttori Giuseppe Frusteri Presidente OPAN(Organizzazione Prodotto Allevatori Nebrodi) per aver creato un marchio collettivo di Qualità assicurando tracciabilità dei prodotti ed eccellente organizzazione; nella categoria Cinema e Tv Maurizio NinfaPresidente Vertical Movie, per la straordinaria intuizione di cogliere ed interpretare un cambiamento epocale nell'ambito degli audiovisivi, nella categoria eccellenze in comune, Bernadette Grasso, assessore Regionaleautonomie locali e della funzione pubblica per aver valorizzato le eccellenze del made in Sicily.

Un parterre d’eccellenza a rappresentare lo stile italiano nei diversi settori. L’iniziativa è stata promossa, in collaborazione con le Istituzioni, da Domenico Consentino, Presidente di AgerMea, ente di promozione del Made in Italy e di SiamoImpresaAgricolutura. L’evento anticipato dal convegno “Promozione del Made in Italy per vincere le sfide della globalizzazione” si è concluso con la cerimonia di premiazione delle eccellenze italiane che si sono distinte per la qualità di produzioni, spirito imprenditoriale e talento artistico.

L’obiettivo è riconoscere le punte di eccellenza italiana in vari settori. Il riconoscimento ha attribuito anche il titolo di “ambasciatore” dei valori con cui vogliamo che il nostro Paese continui a essere identificato: eccellenza, qualità, capacità, formazione ed arte”. I best award, inseriti all’interno della nota piattaforma www.eccellenzamadeinitaly.com, che si è sempre distinta per aver certificato l’eccellenza di quel Made in Italy che punta sulla qualità contribuendo a consolidare il ruolo del nostro Paese nel mondo.

“Il nostro obiettivo - ha spiegato Domenico Cosentino, Presidente AgerMea - è diffondere e rafforzare l’immagine di eccellenza dell’Italia nel mondo.” Tra le cinque categorie, ha ricevuto un riconoscimento speciale anche lo chef Simone Rugiati, che della promozione e valorizzazione della qualità delle produzioni Made in Italy ne ha fatto una missione. Rugiati, chef e conduttore televisivo della nota trasmissione “Cuochi e Fiamme”, ha infatti, brillantemente dedicato la sua carriera alla valorizzazione del Made in Italy e della biodiversità tutelando tradizione ed identità territoriale per la promozione dell’eccellenza italiana.