Rometta. Dalle Grotte Saracene a Sottocastello: al via i lavori per la strada

Sono stati avviati i lavori per l’apertura dell’antica strada che, a Rometta, collegava le storiche Grotte Saracene alla zona di Sottocastello

ROMETTA – Sarà presto possibile visitare una nuova area delle Grotte Saracene, a Rometta. Già da qualche giorno l’avvio dei lavori per la riapertura dell’antico percorso che, un tempo, collegava le storiche grotte alla zona di Sottocastello.

Ad annunciarlo è il sindaco Nicola Merlino, che si è personalmente recato sul posto per verificare lo stato dei lavori: «Mi è sembrato giusto -ha dichiarato- andare a vedere, con non poca emozione, la stradella che percorrevano i nostri avi e che, adesso, dopo tanto tempo, potremo vedere e percorrere anche noi, già oggi, nel tratto che incomincia ad emergere. Un altro bellissimo percorso turistico che permetterà con una passeggiata, in un contesto straordinario, di raggiungere da Sottocastello le Grotte saracene, oltre il Castello, e viceversa».

La storia delle Grotte Saracene

La storia delle Grotte Saracene ha origini antichissime. Nella fattispecie le grotte fanno parte, caratterizzate dalla presenza di tombe rupestri, fanno parte di un vasto complesso ipogeo che interessa l’intera zona. Ricoprirono un ruolo d’importanza nel corso dell’assedio saraceno del 964 d.c. fungendo da rifugio per gli invasori. Dopo essere state adibite, nel corso della storia più recente, a rifugio per animali da pascolo, negli ultimi anni sono diventate un’importante punto d’interesse storico e turistico del borgo di Rometta grazie ad interventi di messa in sicurezza e la realizzazione di percorsi con sistemi d’illuminazione.

Articoli correlati