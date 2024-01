Rometta, l’ex mattatoio diventerà un centro di aggregazione

Conclusa la gara per l’affidamento dei lavori, che restituiranno al Comune di Rometta locali rinnovati al posto dell’ex mattatoio

ROMETTA – L’ex mattatoio di Rometta pronto a rinascere a nuova vita, grazie ad interventi finanziati dal PNRR – Missione 5, inclusione e coesione – Investimento 1 – linea di intervento 1.1.1. potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità – Next Generation EU, per l’importo di 600.000,00 euro.

L’ex mattatoio di Rometta.

Già conclusa la gara per l’assegnazione dei lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Intercontinentale Servizio Igiene s r.l. con un ribasso del 31,15% per un importo netto di € 312.298,27 di cui €8.452,36 per oneri di sicurezza.

I lavori, ha spiegato il sindaco Nicola Merlino, partiranno secondo le previsioni dell’amministrazione entro il mese di febbraio. L’ex mattatoio sarà trasformato in un nuovo centro di aggregazione per giovani e anziani.