Torna “Wine not?”. A Sant’Andrea un percorso alla scoperta dei vini locali

Appuntamento con l’enogastronomia nel borgo di Sant’Andrea, a Rometta. Questa domenica torna “Wine not? Lasciatelo versare!”

ROMETTA – Specialità gastronomiche e vini locali per le strade del borgo di Sant’Andrea, a Rometta. Domenica 7 agosto torna l’appuntamento con “Wine not? Lasciatelo versare!” proposto dall’associazione Sabatina.

La manifestazione avrà inizio alle 19.00 e proporrà degustazioni per tutti i palati con la presenza di ben 20 cantine e delle loro etichette: l’Abbazia Sant’Anastasia, l’Agricola Le Furie, l’Antica Tindari, l’Azienda Agricola Lipari, il Baglio Oro, Bortolin, Buffa, le Cantine Cuppari, le Cantine Florio, le Cantine Lungarotti, Caravaglio, Coppola 1971, Duca di Salaparuta, Fazio Wines, Giovi, Principi di Mola, Soprano Sindaro, Tenuta Enza La Fauci, Tenuta Rasocolmo e Vigna Sara.

Previsti anche degli spazi dedicati all’arte nelle sue molte sfaccettature con le esibizioni musicali degli “Around Jazz Quintet” e l’esposizione dei pittori Maurizio Guerreschi, Pino Nicosia e Domenico Santangelo.

Valentino Sesta, presidente dell’associazione Sabatina ha commentato con entusiasmo la nuova edizione della manifestazione: «La seconda edizione del “Wine Not?” profuma di rinascita –ha detto- Siamo reduci da due anni di forzato riposo e la voglia di ripartire è tanta, come tanto è stato l’impegno profuso per cercare di rendere ancora più accogliente e partecipata una manifestazione unica nel suo genere nel nostro comune. Il Wine Not? deve tanto soprattutto a Santino Marmino, che purtroppo ci ha lasciati troppo presto nel febbraio del 2020, lui è stato il cuore pulsante di questo evento nella sua prima edizione, di questa associazione e di tutta la comunità».